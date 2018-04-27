Facebook Twitter Rss

Eski futbolcu Alpay, AK Parti'den aday oldu

Eski futbolcu Alpay, AK Parti'den aday oldu.15963
  • Giriş : 27.04.2018 / 16:20:00

Eski Beşiktaşlı futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den aday oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası sürpriz adaylar ortaya çıkmaya başladı. Uzun zaman Beşiktaş'ta oynayan Alpay Özalan'ın da AK Parti'den aday adayı olduğu belirtildi.

Dün AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Haziran öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık da yapan Özalan, son olarak Ümit Milli Takımı Teknik Direktörülüğü yapıyordu.

HÜRRİYET

Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi kararı

Abdullah Gül, Saadet Partisi ile anlaşamadı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çakar: TFF'nin kararı yanlış ama maça çıkılmadı

Çakar: TFF'nin kararı yanlış ama maça çıkılmadı

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kararını değerlendirdi.

Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi kararı

Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi kararı

Teknik adam Fetih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi kadroyu oluşturmaya başladı.

 

Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!

Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!

Antalyaspor-Trabzonspor maçının tarihinin değiştirildiği öğrenildi.

İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi!

İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi!

Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbinin hakemi belli oldu.

 

Fenerbahçe'den karar sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe'den karar sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden TFF'nin kararı sonrası ilk açıklama geldi.

Trabzonspor'dan olaylı derbi için sert açıklama

Trabzonspor'dan olaylı derbi için sert açıklama

Trabzonspor Kulübü'nden olaylı derbi ile ilgili sert bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya