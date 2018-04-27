Eski futbolcu Alpay, AK Parti'den aday oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası sürpriz adaylar ortaya çıkmaya başladı. Uzun zaman Beşiktaş'ta oynayan Alpay Özalan'ın da AK Parti'den aday adayı olduğu belirtildi.
Dün AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Haziran öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık da yapan Özalan, son olarak Ümit Milli Takımı Teknik Direktörülüğü yapıyordu.
HÜRRİYET
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