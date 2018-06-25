Eski futbolcu, milletvekili oldu
24 Haziran seçimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çarpıcı isimler ayak bastı. Eski milli futbolcu Alpay Özalan da dün gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'den milletvekili seçildi.
Eskiden Milli Takım'da oynayarak ülkesine hizmet eden Özalan, artık hizmetini Meclis çatısı altında verecek.
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