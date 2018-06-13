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Eski futbolculara FETÖ'den hapis!

Eski futbolculara FETÖ'den hapis!.17626
  • Giriş : 13.06.2018 / 13:28:00

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski futbolcular için karar verildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral için karar verildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 19 sayfalık iddianamede, tüm  şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 7,5 yıldan  15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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