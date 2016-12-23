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Eski futbolcuların iddianamesi kabul edildi

Eski futbolcuların iddianamesi kabul edildi.19331
  • Giriş : 23.12.2016 / 16:11:00

Galatasaraylı eski futbolcular hakkındaki iddianamenin kabul edildiği öğrenildi.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında iddianame hazırlanan eski Galatasaraylı futbolculara mahkemeden şok.

Galatasaraylı Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

Dosyada yer alan eski milli futbolcular İsmail Demiriz tutuklu bulunurken, Uğur Tütüneker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Arif Erdem ise yakalanamadığı için firari olarak aranıyor. 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

Eski futbolcular 14 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DOSYASI AYRILDI
Bu arada, şüpheli Hakan Şükür hakkında daha önceden aynı soruşturma konusuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yapıldığı, bu nedenle Şükür hakkındaki dosyanın ayrıldığı ve dosyanın yetkisizlik kararı verilerek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

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