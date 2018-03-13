Eski G.Saraylı Melo Fenerbahçe'ye küfür etti
Uzun süre Galatasaray'da forma giyen ve her yaptığı olay olan oyuncu Felipe Melo, sosyal medyadan Fenerbahçeye küfretti.
Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.
Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ''F**k fener abi'' dedi. Melo'nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ta Pepe krizi! Sahalara dönecek mi?
Beşiktaş'ta sakatlık geçiren golcü oyuncu Pepe için harekete geçildi.
Şenol Güneş'ten flaş bayern Münih hamlesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçı ile ilgili kararını verdi.
F.Bahçe ile G.Saray derbisinin biletleri satışta
Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.
Çakar'dan Fatih Terim'e: Ballı tazminatör!
Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten
Galatasaray, 1-1 bitmek üzere olan Atiker Konyaspor mücadelesini Sinan Gümüş'ün 86. dakikadaki golü
Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı!
Galatasaray'ın başarılı defansı Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.