Facebook Twitter Rss

Eski G.Saraylı Melo Fenerbahçe'ye küfür etti

Eski G.Saraylı Melo Fenerbahçe'ye küfür etti.17148
  • Giriş : 13.03.2018 / 08:02:00

Eski Galatasaraylı oyuncu Felipe Melo, Fenerbahçe'ye küfür etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Uzun süre Galatasaray'da forma giyen ve her yaptığı olay olan oyuncu Felipe Melo, sosyal medyadan Fenerbahçeye küfretti.

Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.

Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ''F**k fener abi'' dedi. Melo'nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

FANATİK

Çorum'da otobüs kazası: 6 ölü!

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel itirafı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta Pepe krizi! Sahalara dönecek mi?

Beşiktaş'ta Pepe krizi! Sahalara dönecek mi?

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren golcü oyuncu Pepe için harekete geçildi.

Şenol Güneş'ten flaş bayern Münih hamlesi

Şenol Güneş'ten flaş bayern Münih hamlesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçı ile ilgili kararını verdi.

 

F.Bahçe ile G.Saray derbisinin biletleri satışta

F.Bahçe ile G.Saray derbisinin biletleri satışta

Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.

Çakar'dan Fatih Terim'e: Ballı tazminatör!

Çakar'dan Fatih Terim'e: Ballı tazminatör!

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten

Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten

Galatasaray, 1-1 bitmek üzere olan Atiker Konyaspor mücadelesini Sinan Gümüş'ün 86. dakikadaki golü

Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı!

Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı!

Galatasaray'ın başarılı defansı Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya