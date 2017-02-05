Facebook Twitter Rss

Eski G.Saraylı Melo: Yeter artık TFF!

Eski G.Saraylı Melo: Yeter artık TFF!.17383
  • Giriş : 05.02.2017 / 15:17:00

Felipe Melo, eski takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo, dün akşam oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçına ilişkin konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmada hakem Mete Kalkavan eleştirilerin hedefi olmuştu. Galatasaray'ın eski orta sahası Felipe Melo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mete Kalkavan ve TFF'ye yüklendi.

Şu an ülkesi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Yeter artık TFF. Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor. Unutma."

Akdeniz'de deprem! AFAD'dan açıklama!

Gökçek anlattı, onlar hüngür hüngür ağladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'da Wesley Sneijder depremi!

Galatasaray'da Wesley Sneijder depremi!

Galatasaray'da depremler bitmek bilmiyor. Sneijder o maçta yok.

Fener ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu

Fener ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek.

 

Galatasaray'dan Türkiye Kupası'na erken veda!

Galatasaray'dan Türkiye Kupası'na erken veda!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Kötü hava koşulları nedeniyle maç ertelendi

Kötü hava koşulları nedeniyle maç ertelendi

İspanya'da Celta Vigo-Real Madrid karşılaşması ertelendi.

 

Beşiktaş'ta yeni transferler kadroda yok

Beşiktaş'ta yeni transferler kadroda yok

Kara Kartal'ın UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yeni transferler yer almadı.

Galatasaray'da kaleci Muslera sakatlandı

Galatasaray'da kaleci Muslera sakatlandı

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Muslera sakatlandığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya