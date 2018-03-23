Facebook Twitter Rss

Eski Galatasaraylı oyuncu Melo rezil oldu

Eski Galatasaraylı oyuncu Melo rezil oldu.26838
  • Giriş : 23.03.2018 / 17:37:00

Eski Galatasaraylı oyuncu Melo, çektiği penaltı ile madara oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Uzun süre Galatasaray'da forma giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Felipe Melo, takımının deplasman maçında rezil oldu.

İkinci maçı da kazanan taraf 5-0 (Toplamda 8-0) Palmeiras oldu.

Rövanş maçına ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo damgasını vurdu. Mücadelenin 74. dakikasında, kazanılan penaltıda topun başına gelen 34 yaşındaki orta saha, ilginç bir vuruş yaparak topu auta gönderdi.

Melo'nun bu penaltısı ise Brezilya'da adeta gündem oldu. Herkes Melo'nun penaltıyı atış şeklini konuştu. Melo rakip takımla alay edercesine bir şut çıkardı. Ancak penaltıyı gole çeviremeyerek adeta madara oldu.

BEİNSSPORTS

Şok iddia! Angelina Jolie, Brad Pitt'i aldattı!

Beşiktaş'a müjde! Sakat oyuncular iyileşti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İngilizler, Cenk'ten sonra Oğuzhan'a göz dikti

İngilizler, Cenk'ten sonra Oğuzhan'a göz dikti

İngiliz kulübü Everton'ın Oğuzhan Özyakup'un peşinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'a müjde! Sakat oyuncular iyileşti

Beşiktaş'a müjde! Sakat oyuncular iyileşti

Son hafta alınan yenilgi ile morallerin bozulduğu Beşiktaş'a güzel haber geldi.

 

Fatih Terim'den uyarı geldi: Soğumayın

Fatih Terim'den uyarı geldi: Soğumayın

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim oyuncularını sert bir dille uyardı.

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Kocaman'a ceza

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Kocaman'a ceza

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a ceza geldiği bldirildi.

 

Fenerbahçeli oyuncudan Beşiktaş'a gözdağı

Fenerbahçeli oyuncudan Beşiktaş'a gözdağı

Fenerbahçeli oyuncu Vincent Janssen, Beşiktaş'a gözdağı verdi.

Aykut Kocaman patladı: Buna razı olamam

Aykut Kocaman patladı: Buna razı olamam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman fena patladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya