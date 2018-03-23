Eski Galatasaraylı oyuncu Melo rezil oldu
Uzun süre Galatasaray'da forma giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Felipe Melo, takımının deplasman maçında rezil oldu.
İkinci maçı da kazanan taraf 5-0 (Toplamda 8-0) Palmeiras oldu.
Rövanş maçına ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo damgasını vurdu. Mücadelenin 74. dakikasında, kazanılan penaltıda topun başına gelen 34 yaşındaki orta saha, ilginç bir vuruş yaparak topu auta gönderdi.
Melo'nun bu penaltısı ise Brezilya'da adeta gündem oldu. Herkes Melo'nun penaltıyı atış şeklini konuştu. Melo rakip takımla alay edercesine bir şut çıkardı. Ancak penaltıyı gole çeviremeyerek adeta madara oldu.
BEİNSSPORTS
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