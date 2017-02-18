Eski hakim ve 2 savcı yakalandı
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Günoğdu ile savcı Sadrettin Sarıkaya ile Adnan Çimen'in İstanbul'da yakalandığı öğrenidi.
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FETÖ'nin yargıçları yakalandı
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Ferhat Encü tutuklandı
Bugün polisler tarafından gözaltına alınan Ferhat Encü'nün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğreni
MEB'den atama açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi.
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