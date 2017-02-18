Facebook Twitter Rss

Eski hakim ve 2 savcı yakalandı

Eski hakim ve 2 savcı yakalandı.16630
  • Giriş : 18.02.2017 / 07:44:00
  • Güncelleme : 18.02.2017 / 07:57:49

FETÖ soruşturması kapsamında eski bir hakim ve 2 savcı İstanbul'da yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Günoğdu ile savcı Sadrettin Sarıkaya ile Adnan Çimen'in İstanbul'da yakalandığı öğrenidi.

FETÖ'nin yargıçları yakalandı

Manisa'da tren otomobile çarptı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Manisa'da tren otomobile çarptı

Manisa'da tren otomobile çarptı

Korkunç kaza Manisa'da hemzemin geçitte meydana geldi.

FETÖ'nin yargıçları yakalandı

FETÖ'nin yargıçları yakalandı

FETÖ'den aranan eski haki ve savcılar başarılı bir operasyonla yakalandı.

 

Ege'de yine gerginlik!

Ege'de yine gerginlik!

Ege'de Kardak bölgesinde gerginlik her geçen gün artarak devam ediyor.

Ferhat Encü tutuklandı

Ferhat Encü tutuklandı

Bugün polisler tarafından gözaltına alınan Ferhat Encü'nün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğreni

 

MEB'den atama açıklaması

MEB'den atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi.

Bakan Eroğlu, sosyal medyadan duyurdu

Bakan Eroğlu, sosyal medyadan duyurdu

Bakan Veysel Eroğlu, müjdeli haberleri Twitter üzerinden verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya