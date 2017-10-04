Eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı!
Eski Halkların Demokratik Partisi Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün 'terör örgütü PKK/KCK üyeliği' tutuklandığı öğrenildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla geçen yıl aralık ayında hakkında gözaltı kararı verilen ve geçtiğimiz günlerde teslim olan Türk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türk, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, belediye başkan vekilliği görevine önce Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, sonrasında da Kaymakam Muhittin Pamuk getirilmişti.
TRT
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