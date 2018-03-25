Eski Katalonya lideri Almanya'da gözaltında!
Katalonya'nın eski başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.
Puigdemont hakkında Katalonya'daki bağımsızlık referandumu nedeniyle İspanyol makamlarınca yakalama kararı çıkarılmıştı.
Puigdemont, bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'yı terk etmişti.
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