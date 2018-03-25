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Eski Katalonya lideri Almanya'da gözaltında!

Eski Katalonya lideri Almanya'da gözaltında!.15575
  • Giriş : 25.03.2018 / 13:42:00

Katalonya'nın eski başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.

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Katalonya'nın eski başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.

Puigdemont hakkında Katalonya'daki bağımsızlık referandumu nedeniyle İspanyol makamlarınca yakalama kararı çıkarılmıştı.

Puigdemont, bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'yı terk etmişti.

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