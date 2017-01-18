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Eski kaymakam gözaltına alındı

Eski kaymakam gözaltına alındı.12236
  • Giriş : 18.01.2017 / 15:45:00

Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe FETÖ'den gözaltına alındı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe'nin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Güntepe'nin ByLock kullanıcısı olduğu iddia ediliyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin ’mülkiye yapılanması’na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak’ın Beytüşşebap ve Amasya’nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe’nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edildi.

Hamamözü İlçesi’nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü ileri sürülen Elazığ Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı.

Kayseri’de gözaltına alınan Kadir Güntepe’nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe’nin henüz Elazığ’da göreve başlamadığı belirtildi.

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