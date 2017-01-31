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Eski kaymakam Güntepe'nin eşi serbest!

Eski kaymakam Güntepe'nin eşi serbest!.13204
  • Giriş : 31.01.2017 / 13:35:00

Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi serbest bırakıldı.

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15 Temmuz darbe girişim sonrası Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekeçesiyle görevinden alınarak gözaltına alınana eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi Z.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Z. Güntepe, soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta Kayseri'de gözaltına alınmıştı.

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