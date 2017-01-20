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Eski kaymakam katalogdan evlenmiş

Eski kaymakam katalogdan evlenmiş.13204
  • Giriş : 20.01.2017 / 08:50:00

Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe de FETÖ katoluğundan evlenmiş.

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Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle eşi ile birlikte gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe hakkında ilginç bilgilere ulaşıldı. Günetepe, FETÖ'nün katalog sistemi ile evlenmiş.

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı. Mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında öncek gün Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde yakalandı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi. Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güntepe örgüt içindeki gizliliğin sağlanması amacıyla katalog evliliği yaptı. 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye çağırılan Güntepe'nin, savcılığa gitmemesi ve rapor alarak son görev yerine başlamaması nedeniyle kaçma şüphesine karşı gözaltına alınıdğı öğrenildi.

Güntepe'nin, FETÖ'nün kaymakamlar imamı olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi eski genel sekreteri Hüseyin Özyurt'la 33 kez telefonda görüştüğü tespit edildi. Güntepe'nin 2012 ile 2015 yılları arasında görev yaptığı ilçelerdeki imamlarla sık sık yüz yüze görüştüğü de belirlendi. Öte yandan PKK karşıtı attığı tweetlerlle gündeme gelen Güntepe'nin 16 Temmuz gecesi saat 01.30 a kadar sessiz kalması dikkat çekti. Güntepe'nin tweetinde FETÖ'nün geçmemesi de dikkat çekti.

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