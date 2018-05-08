Eski kaymakama FETÖ'den hapis cezası
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kurşunlu Kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Hasan Hüseyin Eryiğit ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Eryiğit'in esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Eryiğit, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Eryiğit, "Suçsuzum, örgütle bağlantım yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eryiğit'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. 3713 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca yarı oranında arttırıma giden mahkeme, cezayı 9 yıla çıkardı. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın en son 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Diyanet Başkanı Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı.
İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar
İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcuya soygun gerçekleştirildi.
10 ilde FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyonlar düzenlendi.
Diyarbakır'da feci kaza: 16 öğrenci yaralı
Yargıtay: İşçinin çekmecesi aranamaz
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, istirahatli bir çalışanın masa ve çekmecesinin işverence aranamayacağın