Facebook Twitter Rss

Eski kaymakama FETÖ'den hapis cezası

Eski kaymakama FETÖ'den hapis cezası.14171
  • Giriş : 08.05.2018 / 16:22:00

Eski kaymakam Hüseyin Eryiğit'e FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kurşunlu Kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

 

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Hasan Hüseyin Eryiğit ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Eryiğit'in esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Eryiğit, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Eryiğit, "Suçsuzum, örgütle bağlantım yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eryiğit'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. 3713 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca yarı oranında arttırıma giden mahkeme, cezayı 9 yıla çıkardı. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın en son 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

MİLLİYET

Muharrem İnce'den 'gariban' cevabı!

MHP seçim müziklerini belirledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Diyanet Başkanı Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı

Diyanet Başkanı Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kardeşi kaza yaptı.

İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar

İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcuya soygun gerçekleştirildi.

 

10 ilde FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

10 ilde FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır'da feci kaza: 16 öğrenci yaralı

Diyarbakır'da feci kaza: 16 öğrenci yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

 

İzmir'de FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik mücadele devam ediyor.

Yargıtay: İşçinin çekmecesi aranamaz

Yargıtay: İşçinin çekmecesi aranamaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, istirahatli bir çalışanın masa ve çekmecesinin işverence aranamayacağın


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya