Eski kriminal müdürüne FETÖ gözaltısı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine karşı harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan U.D'nin iş yeri hekimi, R.Ç'nin ise ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyede sorguları devam ediyor.
TRT
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