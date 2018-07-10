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Eski Kültür Bakanı'nın kızı Aile Bakanı oldu

Eski Kültür Bakanı'nın kızı Aile Bakanı oldu.8420
  • Giriş : 10.07.2018 / 09:35:00

Eski Kültür Bakanı'nın kızı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Bakanı oldu.

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede dikkat çekici isimler yer aldı. Eski Kültür Bakanı'nın kızı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı oldu.

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.

Buna göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına, KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk getirildi.

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