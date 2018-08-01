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Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi.26238
  • Giriş : 01.08.2018 / 13:21:00

Eski milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de tören düzenlendi.

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Hayatını kaybeden eski İstanbul Milletvekili İsmail Göksel için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Erdoğan, Binali Yıldırım bir süre bekledikten sonra Meclis'ten ayrıldı.

Törene, Göksel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Aldulhamit  Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali  Kumbuzoğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin  Altay ile eski ve yeni bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Göksel'in cenazesi, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde  kılınacak ikindi namazının ardından Hacıabdullah beldesinde toprağa verilecek.

ÖZGEÇMİŞİ

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı.

Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu  öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı  görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve  1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı.

23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli  ve bir çocuk babasıydı.

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