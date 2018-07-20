Eski Milletvekili Özdemir hayatını kaybetti
14. Dönem İzmir Milletvekili olan ve kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunan Akın Özdemir hayatını kaybetti. Eski vekilin cenazesi 23 Temmuz'da Alsancak Hocazade'de kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olan Özdemir, İller Bankası Bakanlık Denetçiliği, Bayındır Belediye Başkanlığı, Güneş Matbaacılık TAŞ Müdürler Kurulu üyeliği, TARİŞ Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.
14. Dönem'de TBMM'ye İzmir milletvekilli olarak giren Özdemir, Cumhuriyet Senatosu İzmir üyeliği yaptı.
TRT
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