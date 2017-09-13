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Eski MİT'çi 63 kişi gözaltında

Eski MİT'çi 63 kişi gözaltında.15458
  • Giriş : 13.09.2017 / 09:13:00

Eski MİT mensubu olan 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda Milli İstihbarat Teşkilatı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilerek daha önce kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli ile bunlarla ilişkileri tespit edilen kripto imamlara yönelik 21 ilde başlatılan ortak operasyonda, 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında, 45 eski MİT personeli ile bunlarla irtibatları tespit edilen örgütün mahrem yapılanmasına dâhil 18 kripto imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı kapsamında, MİT mensupları ve emniyet birimlerince, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’te FETÖ ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski personel ile bunlarla örgütsel ilişkileri tespit edilen kripto imamların yakalanması için 21 ilde operasyon başlatıldı. Yürütülen operasyonda şu ana kadar Ankara’da 32 adreste yapılan aramalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Geçen yıl MİT’te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 87 personel memuriyetten atılmıştı. İhraç edilen 87 kişinin 52’si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa iletilerek FETÖ soruşturması kapsamında MİT, bu kişiler hakkında suç duyusunda bulunulmuştu.

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