Eski MİT'çilere operasyon!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda kamu görevinden ihraç edilen eski MİT personeli ve kripto imamı olduğu öğrenilen 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
TRT
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