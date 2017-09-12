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Eski MİT'çilere operasyon!

Eski MİT'çilere operasyon!.14171
  • Giriş : 12.09.2017 / 08:07:00

FETÖ soruşturması kapsamında eski MİT mensuplarına operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda kamu görevinden ihraç edilen eski MİT personeli ve kripto imamı olduğu öğrenilen 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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