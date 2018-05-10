Eski Müşteşar Yardımcısına FETÖ gözaltısı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Müstşar Yardımcısı Aslan Karanfil gözaltına alındı.
Samsun'da uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Karanfil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
TRT
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