Facebook Twitter Rss

Eski nüfus cüzdanları da geçerli olacak

Eski nüfus cüzdanları da geçerli olacak.13523
  • Giriş : 23.01.2017 / 15:38:00

İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya önemli bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin yeni çipli kimlik kartları temsil alınıncaya kadar kullanılabileceğini İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya açıkladı.

İl Müdürü Kaya tarafından yapılan yazılı açıklama, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yaygınlaştırmasına ülke genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Müdürlüğümüze ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan şikayetlerde 2017’de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler ile pasaport, vize ve diğer işlemlerde ’mevcut nüfus cüzdanı’ ile ’geçici kimlik belgesi’nin geçerli olmadığı yolunda vatandaş mağduriyetine sebep olan uygulamalarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır.

Nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahribata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları, geçici kimlik belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olmaktadır" denildi

Çakar'dan Belözoğlu'na ince gönderme

HDP'den CHP'nin kampanyasına tepki!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

O kaymakamın görev yeri değiştirildi

O kaymakamın görev yeri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kaymakam ile ilgili önemli bir karar alındı.

İBB Başkanı, dev metro için tarih verdi

İBB Başkanı, dev metro için tarih verdi

İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbulluları sevindirecek bir haber verdi.

 

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1698 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1698 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Mardin'de 12 kamu personeli ihraç edildi

Mardin'de 12 kamu personeli ihraç edildi

Mardin'de 12 kamu personeli, görev yaptıkları kurumlardan ihraç edildi.

 

YSK'dan flaş referandum açıklaması

YSK'dan flaş referandum açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu'ndan referanduma ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık

Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık

Özal'ın bizzat yaptırdığı Demokrat Parti'nin genel merkez binası satılıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya