Eski rektör gözaltına alındı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Abdulselam Uluçam'ı Hasankeyf kalesinde arkeolojik kazı çalışmaları sırasında gözaltına aldı.
TRT
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