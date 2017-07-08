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Eski rektör gözaltına alındı

Eski rektör gözaltına alındı.14472
  • Giriş : 08.07.2017 / 17:17:00

Batman Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Abdulselam Uluçam gözaltına alındı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Abdulselam Uluçam'ı Hasankeyf kalesinde arkeolojik kazı çalışmaları sırasında gözaltına aldı.

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