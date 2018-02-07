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Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gözaltı

Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gözaltı.6665
  • Giriş : 07.02.2018 / 10:24:00

FETÖ soruşturması kapsamından eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevlerinden alınan 7 Sağlık Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı.

TRT

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