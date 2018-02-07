Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevlerinden alınan 7 Sağlık Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı.
TRT
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