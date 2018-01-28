Eski sevgiliye 4 liralık mermiyle ölüm tehdidi!
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki D.B. 1 yıl önce erkek arkadaşı E.Ö.'tan ayrıldı. Ayrıldıktan bir süre sonra tehdit mesajları almaya başladığını iddia eden Bayhan, ailesi tarafından Adana'ya gönderildiğini söyledi.
‘İmam nikahlı karım'
Adana'da 2 ay kaldıktan sonra Ö.'nün kendisini arayarak, "Yerini biliyorum. Hakkım olanı alacağım" dediğini söyleyen B., tekrar Antalya'ya ailesinin yanına dönerek polise şikayette bulundu. Son 4 aydır sürekli tehdit ve taciz edildiğini öne süren genç kadın yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Uyuşturucu kullandığını öğrenince ayrılmak istedim. Bana şiddet uygulamaya başladı. Ayrılığı kabul etmedi.
4 liralık hediye tehdidi
İlk önce aileme ve akrabalarıma ulaşarak imam nikahı kıydığımızı ve karı-koca olduğumuzu söylemeye başladı. Ailem ona inanmayınca para karşılığı erkeklerle birlikte olduğumu iddia ederek, beni öldüreceğini söyledi. Bu mesajların hepsini polislere ve savcılığa ilettim. Hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı. O sürede mahalleye gelemiyordu ama arkadaşları kafamı camdan çıkarsam ona haber veriyordu. Sosyal medya üzerinden sürekli paylaşımlar yapıyor. Bana, 4 liraya mermi aldığını ve ölümümün yakın olduğunu söyledi. Sonra silahla sosyal medyadan tehdit içeren mesajlar paylaştı. Artık pencereden kafamı bile dışarı çıkaramıyorum. "
‘Numarasını engelle'
6 kez karakola bir kez de savcılığa gittiğini söyleyen D.B. "Can güvenliğim yok' dedim ama kimse beni dikkate almadı. En son ailesi, ‘Şikayetini geri çek. Erhan'ın yapacaklarından artık biz sorumlu değiliz" diye mesaj attı. Bu kanıtları da alarak tekrar savcılığa gittim. Savcı, ‘Numarasını engel le. Valiliğe git. Benim yapacağım bir şey yok' diyerek ifademi almadı. Hala ölüm tehdidi alıyorum. Ben öldükten sonra değil hayattayken devlet yanımda olsun. Bir kadının daha ölümüne göz yumulmasın."
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