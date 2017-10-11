Eski SGK çalışanlarına gözaltı!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu eski çalışanı 17 kişi hakkında gözaltına alındı.
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