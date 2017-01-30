Eski tercümandan Aziz Yıldırım'a ağır eleştiri
Kayseri'de alınan ağır mağlubiyet sonrasında Fenerbahçe'ye karşı eleştiriler yükselmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilere eleştiri bu kez de eski tercümanından geldi. Takımın eski tercümanlarından Samet Güzel, eleştiri oklarını Aziz Yıldırım'a yönelti.
"Bir tek o hesap vermedi"
Fener'in patronunu Twitter aracılığıyla eleştiren isimlerden biri de Alex de Souza'nın tercümanı Samet Güzel'di. Türkiye kariyeri boyunca Sambacı'ya en yakın isimlerden biri olan Samet Güzel, "Şu Fenerbahçemiz'de başarısızlığın hesabını herkes verdi. Bir kişi hariç.. Yazık..." şeklinde bir mesaj yazarak, 19 yıldır kulüp başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ı hedef aldı.
Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım, Alex'in ayrılık sürecinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında sergilediği tavırlarla belleklerde yer almıştı. Yıldırım açıklamaları esnasında Alex'le yaşanan diyalogları aktarmış ve sürekli olarak, "Doğru mu Samet! Öyle mi Samet! Konuş konuş..." diyerek, Samet Güzel'den teyit almıştı.
Havalimanında yaşanan bu olay sonrası Samet Güzel, Fenerbahçe kulübündeki görevinden istifa etmişti.
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