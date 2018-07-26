Facebook Twitter Rss

Eski TFF Başkanı'nın oteli icradan satılık

Eski TFF Başkanı'nın oteli icradan satılık.13272
  • Giriş : 26.07.2018 / 09:07:00
  • Güncelleme : 26.07.2018 / 13:22:54

Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy'a ait otel icradan satışa sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'a büyük şok. Ulusoy'un Kuşadası'nda bulunan 5 yıldızlı otelinin icradab satışa konulduğu haberi geldi.

icradan satışa konu olan Ulusoy Ailesi’nin turizm sektörüne giriş yaptığı ilk otel konumundaydı. Bir süredir mali sıkıntıları ile gündemde olan Ulusoy Holding’in patronu Haluk Ulusoy’a ait asırlık Ulusoy Seyahat için ise geçen yıl iflas kararı verilmişti.

HALUK Ulusoy'a ait Fantasia De Luxe Otel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü'nden satışa çıktı. Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı olarak nitelendirilen otelin satış ihalesi, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde otelin icradan satıyı 8 Ekim’de yenilenecek.

DEĞERİ 102.7 MİLYON TL
Kuşadası Ilıca mevkiinde yer alan otel için belirlenen muhammen bedel 102 milyon 787 bin 478 TL. Kuşadası İcra Müdürlüğü Satış Bürosu-Kuşadası Adliyesi'nde yapılacak ihale, açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.  Satışa konu olan Fantasia De Luxe Otel Kuşadası üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor.

HÜRRİYET

Ünlü başsavcı emekiliğini istedi

ABD Büyükelçiliği yanında patlama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın başı hackerlarla derde girdi.

Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu

Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu

Yunanistan'da çıkan büyük yangının nedeni nihayet belli oldu.

 

Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'ndan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ankara'da bariyerler 1 yıl sonra kalktı

Ankara'da bariyerler 1 yıl sonra kalktı

Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nın yanındaki bariyerler 1 yıl sonra kalktı.

 

OHAL sonrası düzenleme kabul edildi

OHAL sonrası düzenleme kabul edildi

OHAL sonrası düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Melih Gökçek sosyal medyayı salladı

Melih Gökçek sosyal medyayı salladı

Eski belediye başkanı Melih Gökçek sosyal medyayı salladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya