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Eski Trabzonsporlu, Galatasaray'ın gündeminde!

Eski Trabzonsporlu, Galatasaray'ın gündeminde!.17758
  • Giriş : 21.01.2018 / 13:54:00

Galatasaray, Trabzonspor'un eski oyuncusu Stephane M'Bia'yı takibe aldı.

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Büyüyen Beşik

Badou Ndiaye’ye gelen teklifler Galatasaray’da transferin rotasını değiştirdi. Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor’un eski oyuncusu Stephane M’Bia’yı gündemine aldı. Kamerunlu oyuncu, Fotomaç’a yaptığı özel açıklamada sarı-kırmızılı takım ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

31 yaşındaki ön libero, “Galatasaray’la sözleşme şartları üzerinde görüşüyoruz. Gelme ihtimalim var. Belki…” ifadelerini kullandı.

2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor’da forma giyen orta saha oyuncusu, devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune’ye satılmıştı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, 2015 yılında Sevilla’dan Trabzonspor’a transfer olmuştu. Tecrübeli isim daha önce Marsilya, QPR, Rennes gibi takımlarda forma giydi.

14 MAÇTA 3 GOL ATTI

İki yıldır Çin’de oynayan Mbia’nın Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hebei China Fortune’de 14 maçta görev yaparken, 3 gol attı. Kariyerinde Rennes, Marsilya, QPR ve Sevilla gibi marka takımlarda oynayan Mbia, 67 kez giydiği Kamerun Milli Takımı formasıyla da 5 gol kaydetti.

CİMBOM FİYAT İNDİRMİYOR

Sezon başında Osmanlıspor’dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile aldıkları Ndiaye’nin değerinin 20 milyon Euro olduğunu bildiren Galatasaray yönetimi ise indirime yanaşmıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de bırakmak istemediği tecrübeli futbolcu, Galatasaray’da 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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