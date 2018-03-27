Eski Trabzonsporlu oyuncu G.Saray'a geliyor
Şampiyonluk için ter döken Galatasaray'a sürpriz bir isim talip oluyor. Eski Trabzonsporlu Soner Aydoğdu'nun Galatasaray'a geleceği iddia edildi.
UEFA'nın mali takipte olması nedeniyle sözleşmesi sezon sonu bitecek isimleri takibe alan G.Saray'da güdeme Akhisarlı Soner Aydoğdu geldi.
TFF'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner Aydoğdu'nun menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi.
NTV
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