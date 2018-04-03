Eski TRT çalışanına FETÖ'den 9 yıl hapis
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı tespit edilem eski TRT Haber ve Spor Daires Başkan Yardımcısı Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken'in yargılandığı davada karar açıklandı.
TRT'nin eski yöneticilerinden Ahmet Böken FETÖ'den yargılandığı davada terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü yapan Böken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa yapan savcı, sanığa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
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