Eski TRT çalışanlarına gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında örgütün iletişim sistemi olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen 34 eski TRT çalışanına operasyon düzenlendi.
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FETÖ'nün 'iyi polisi' Akın Öztürk!
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Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon başladı
FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar Boğaziçi Üniversitesi'ne sıçradı.
Avusturya'dan skandal yasak
Avusturya'dan 15 Temmuz öncesi Türkiye ile ilgili skandal bir karar geldi.