Eski TRT çalışanlarına operasyon
Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TRT'nin eski çalışanlarına düzenlenen operasyonunda 68 çalışan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
68 eski TRT çalışanı hakkında çıkarılan yakalama kararının gerekçesi ise örgütün iletişim sistemi olan Bylock ile bağlantılı oldukları iddia edildi.
Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Operasyonda 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı.
Şüphelilerin başkente getirileceği, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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