Eski TRT çalışanlarına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu 20 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Ankara, Adana, Adıyaman, Hatay ve İstanbul'da operasyon başlattı.
Eski TRT çalışanı oldukları öğrenilen 20 zanlının gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Ankara'da 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı
Ankara'da 4 Fethullahçı Terör Örgütü üyesi duruşma salonundan kaçtı.
Kaynanalar dizisinin Tijen'i hayatını kaybetti
Kaynanalar dizisinin Tijen'i usta sanatçı Sevda Aydan hayatını kaybetti.
YÖK Başkanı'ndan saldırı açıklaması
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit ile ilgili kritik açıklama geldi.