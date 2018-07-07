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Eski valiye ev hapsi cezası!

Eski valiye ev hapsi cezası!.14871
  • Giriş : 07.07.2018 / 08:23:00

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası verildi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışarak ülkeye zor günler yaşatan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu belirlenen eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri kararına ilişkin başsavcılık ve Başbakanlık vekili avukatlar tarafından yapılan itiraz, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, değerlendirme sonucu Harput ve Turhan'a ev hapsi verilmesini kararlaştırdı. Heyet ayrıca diğer sanık Yayıkçı hakkında yapılan itirazı reddetti.

OLAY

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY'ye ilişkin aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, 4 Temmuz'da tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar vermişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başbakanlık vekili avukatlar ise dün tahliye kararına itirazda bulunmuştu.

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