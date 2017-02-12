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Eskişehir'de Alpay Özalan dönemi sona erdi

Eskişehir'de Alpay Özalan dönemi sona erdi.15963
  • Giriş : 12.02.2017 / 20:55:00

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, küme düşme potasında yer alan Manisaspor'a kendi sahasında 5-1 mağlup olunca fatura Özalan'a kesildi.

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Eskişehirspor'da kötü gidişin sorumlusu Alpay Özalan oldu. Üst üste kötü sonuçlar alan Eskişehir'de Alpay Özalan dönemi de böylece sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Eskişehirspor son iki haftada 5 puan kaybederken, lider girdiği haftada koltuğu Evkur Yeni Malatyaspor'a kaptırdı. Sezon öncesi Alpay Özalan'ın deneyimsiz oluşu birçok kişi tarafından eleştirilirken olaylı Göztepe maçındaki tavrı ise eleştirilere neden olmuştu. Bu sonuçlardan sonra Eskişehirspor'da Alpay Özalan ile yollar ayrıldı.

Öte yandan; Alpay Özalan TFF 1. Ligde 20 karşılaşmada; 11 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde ederken 38 puan topladı. Göztepe maçından sonra 3 puan silme cezası alan Es-Es 35 puanla 2. sırada yer aldı.

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