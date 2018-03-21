Facebook Twitter Rss

Eskişehir'de ByLock operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de ByLock operasyonu: 5 gözaltı.10966
  • Giriş : 21.03.2018 / 12:16:00

FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir'de operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında  gözaltı kararı çıkarılan, KHK ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri  oldukları öğrenilen 5 kadının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında diş hekimi ve avukatların da bulunduğu 5 şüphelinin  "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

TRT

Beşiktaş'tan Talisca'ya: Gideceksen git

TBMM'de Atatürk krizi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çiftlik Bank CEO'sundan yeni kare!

Çiftlik Bank CEO'sundan yeni kare!

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ele geçti.

SGK'dan flaş kanser ilacı kararı!

SGK'dan flaş kanser ilacı kararı!

Sosyal Güvenlik Kurumu, tartışma konusu olan kanser ilaçları ile ilgili açıklama yaptı.

 

İstanbul'da dehşet akşamı: Yaralılar var!

İstanbul'da dehşet akşamı: Yaralılar var!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir vatandaş, pompalı tüfekle komşularını taradı.

Mehmet Aydın iade edilecek mi?

Mehmet Aydın iade edilecek mi?

70 binden fazla vatandaşı dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın iadesi söz konusu.

 

Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında

Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa'da dev bir operasyon düzenlendi.

BUDO seferleri iptal edildi

BUDO seferleri iptal edildi

Kötü hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya