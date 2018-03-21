Eskişehir'de ByLock operasyonu: 5 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkarılan, KHK ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri oldukları öğrenilen 5 kadının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında diş hekimi ve avukatların da bulunduğu 5 şüphelinin "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
TRT
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