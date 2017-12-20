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Eskişehir'de deprem! Kandilli'den açıklama

Eskişehir'de deprem! Kandilli'den açıklama.19478
  • Giriş : 20.12.2017 / 08:22:00

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem yaşandı.

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Sepet Beşik

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 3,5 şiddetinde meydana gelen deprem bölge halkını korkuttu. Sarsıntıda can ve mal kaybı olmazken konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:18'de merkezi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5,4 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise 3,6 olarak duyurdu.

TRT

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