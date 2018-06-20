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Eskişehir'de feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı.17085
  • Giriş : 20.06.2018 / 10:44:00
  • Güncelleme : 20.06.2018 / 11:09:37

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafif ticari aracın demir bariyerlere ve menfeze çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç,  Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir  bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp  devrildi.

Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde  yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TRT

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