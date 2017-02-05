Eskişehir'de Fetih El Şam baskını
Terör örgütü Fetih El Şam üyesi olduğu belirlenen kişilerin evlerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskında gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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