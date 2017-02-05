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Eskişehir'de Fetih El Şam baskını

Eskişehir'de Fetih El Şam baskını.18868
  • Giriş : 05.02.2017 / 11:08:00
  • Güncelleme : 05.02.2017 / 11:08:33

Fetih El Şam üyelerine yönelik Eskişehir'de operasyon düzenlendi.

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Terör örgütü Fetih El Şam üyesi olduğu belirlenen kişilerin evlerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskında gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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