Eskişehir'de FETÖ'nün 'il imamı' yakalandı!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda örgütün sözde il imamı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen G.D'yi kent merkezinde bir eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüphelinin örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet M'nin yerine gönderildiği öğrenildi.
TRT
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