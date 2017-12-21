Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Eskişehir, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda örgütün haberleşmi sistemi olan 'ByLock' programını kullandıkları iddiasıyla 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.
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