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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 40 gözaltı

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 40 gözaltı.14171
  • Giriş : 13.03.2018 / 12:43:00

Bu sabah Eskişehir merkezli 8 ilde polis ekipleri harekete geçti.

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Sepet Beşik

Eskişehir İl Emniyet Müürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah harekete geçerek birçok adrese operasyon gerçekleştirdi. Eskişehir merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

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