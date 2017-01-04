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Eskişehir'de Reina saldırganı paniği yaşandı

Eskişehir'de Reina saldırganı paniği yaşandı.24514
  • Giriş : 04.01.2017 / 16:50:00

Reina katliamını yapan saldırganın kayıpları karışması halkı tedirgin etti.

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Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina baskını saldırganının Eskişehir'de olduğu ihbarı panik yarattı.

Katliam sonrası adate yok olan saldırgan için polise vatandaşlardan ihbar yağdığı öğrenildi.

Atatürk Caddesi’nde bulunan bir telefon bayi işletmecisi, 155 Polis İhbar Hattı’nı arayarak, “Dükkanıma gelerek hat almak isteyen yabancı uyruklu bir şahsı Reina saldırganına benzettim” ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kentin dört bir tarafında güvenlik önlemleri arttırılırken, işletmecinin verdiği eşkaller üzerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelediği sırada telefon bayinin karşısındaki kaldırımdan eşkale uygun şahsın yürüdüğü görüldü. Harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak işletmeciyle karşılaştırdı. İşletmeci, gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın dükkanına gelen kişi olduğunu teyit etti. Reina saldırganına benzetilen şahısın aranan terörist olmadığı tespit edildi. Ancak üzerinden kimlik ve pasaport çıkmayan şahıs polis merkezine götürüldü.

Öte yandan 39 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristi yakalama çalışmalarıyla ilgili tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de geniş çaplı araştırmalar sürüyor.

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