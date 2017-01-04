Eskişehir'de Reina saldırganı paniği yaşandı
Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina baskını saldırganının Eskişehir'de olduğu ihbarı panik yarattı.
Katliam sonrası adate yok olan saldırgan için polise vatandaşlardan ihbar yağdığı öğrenildi.
Atatürk Caddesi’nde bulunan bir telefon bayi işletmecisi, 155 Polis İhbar Hattı’nı arayarak, “Dükkanıma gelerek hat almak isteyen yabancı uyruklu bir şahsı Reina saldırganına benzettim” ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kentin dört bir tarafında güvenlik önlemleri arttırılırken, işletmecinin verdiği eşkaller üzerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelediği sırada telefon bayinin karşısındaki kaldırımdan eşkale uygun şahsın yürüdüğü görüldü. Harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak işletmeciyle karşılaştırdı. İşletmeci, gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın dükkanına gelen kişi olduğunu teyit etti. Reina saldırganına benzetilen şahısın aranan terörist olmadığı tespit edildi. Ancak üzerinden kimlik ve pasaport çıkmayan şahıs polis merkezine götürüldü.
Öte yandan 39 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristi yakalama çalışmalarıyla ilgili tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de geniş çaplı araştırmalar sürüyor.
DİĞER HABERLER
Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!
İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan
Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı
Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi
Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Reina saldırganı yakalandı mı?
Reina'ya saldıran teröristin yakalandığı ile ilgili iddialar dolaşmaya başladı.
Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı
Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.
TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oluyor
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı belli oluyor.