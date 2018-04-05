Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
TRT
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