Facebook Twitter Rss

Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü

Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü.10551
  • Giriş : 05.04.2018 / 15:31:00

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi. 

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi,  dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.

TRT

4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi

Erdoğan, MİT Müsteşarı ile buluştu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit ile ilgili kritik açıklama geldi.

4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi

4 bin FETÖ'cü hakim ihraç edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'den ihraç edilenlere ilişkin açıklama yaptı.

 

OHAL uzatılacak mı? Açıklandı

OHAL uzatılacak mı? Açıklandı

AK Parti hükümetinden OHAL ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Kayseri'de 4 ByLock'çu gözaltına alındı

Kayseri'de 4 ByLock'çu gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

 

Otostop çeken öğrencileri Kılıçdaroğlu bıraktı

Otostop çeken öğrencileri Kılıçdaroğlu bıraktı

Otostop çeken öğrencileri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bıraktı.

Hatay'da 55 polise hapis cezası çarptırıldı

Hatay'da 55 polise hapis cezası çarptırıldı

Hatay'da 55 polis Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeliğinden hapis cezası çarpt


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya