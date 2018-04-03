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Eskişehirspor'da bomba Yılmaz Vural iddiası!

Eskişehirspor'da bomba Yılmaz Vural iddiası!.15080
  • Giriş : 03.04.2018 / 11:22:00

Eskişehirspor'un Yılmaz Vural'ı gündemine aldığı iddia edildi.

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Büyüyen Beşik

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Düşme potasında bulunan Eskişehirspor Yılmaz Vural'ı takibe aldı.

Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi. Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un Yılmaz Vural ile temasa geçeceği öne sürüldü.

İHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Yılmaz Vural ise, Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi. Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.

TRT

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