Esnafa 10 ay işsizlik maaşı

Dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaflara müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.Dükkanını kapatan esnaflara 6,8 ya da 10 ay boyunca Ahilik Fonu'ndan ödeme yapılacağı duyuruldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu işini kaybeden esnafa maaş müjdesi verdi. Müezzinoğlu, dükkanını ve mağazasını kapatmak zorunda kalan esnafın prim gününe göre 10 ay işsizlik maaşı alacağını bildirdi. Esnaf ve Ahilik Fonu’na Bağ-Kurluların yüzde 2, Hazine’nin ise yüzde 1 oranında destek vereceği belirten Müezzinoğlu, “Esnafımız 720 gün prim ödedikten sonra iflas ya da dükkânı kapatma durumunda bu fondan istifade edebilecek. Yatırdığı primin süresine göre kendisine 6, 8 ya da 10 ay gibi ödemeler yapılacak” diye konuştu. Müezzinoğlu, ödemelerin fonun kurulmasının ardından iki yıl sonra başlayacağını söylediMüezzinoğlu emeklilikte yaşa takılanların ise beklemeye devam edeceklerini ifade ederek, “Mesela yaşa takılanlara biz yaşa takılmayacaksınız merak etmeyin dersek, yaş yine 50’lerin altına iner. Ama biz yaşa takılan kardeşlerimize diyoruz ki beklemen gereken 53’se 53’ü, 54’se 54’ü bekleyeceksin ve o gün geldiğinde de emekliliğini alacaksın” dedi. Türkiye’de emeklilere Avrupa’daki birçok ülkeden daha uzun süre aylık ödediğine dikkati çeken Müezzinoğlu, şu değerlendirmede bulundu: Biz ortalama 27 yıl emeklimize maaş öderken, onlar ortalama 17 yıl maaş ödüyor. Biz de istiyoruz ki 17 yıl, 20 yıl maaş ödeyelim ama emeklimize adam gibi maaş ödeyelim. O zaman intibakları konuşmak daha kolay. Bir taraftan taşınabilmesi çok zor olan bir yük var. Bu yükü daha da büyütmek millete ilave külfettir. Bu bütçe açığı demektir, yatırımlardan vazgeçmek demektir. Yatırımlardan vazgeçtiğin an Türkiyenin o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedeften vazgeçmektir. Gençlerden alıp emeklilere vermektir. Halbuki biz gençlerin hak ve hukukunu da korumak durumundayız.Müezzinoğlu, intibak düzenlemesi ile ilgili olarak Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde bazı yapısal sorunların bulunduğunu, bunun da sistemin yükünün artırılmasıyla çözülemeyeceğini vurguladı. Müezzinoğlu, şu bilgileri verdi: Şu anda OECD üyesi ülkelerin hiçbirinde veya dünyanın hiçbir ülkesinde 65 yaşının altında emekli yok. Bizde 37’den tutun 65’e kadar her yaşta onbinlerle ifade edilen emeklilerimiz var. OECD üyesi ülkelerinin ortama emekli yaşı 72, Türkiye’nin ortalama emekli yaşı 52. Kademeli olarak biz artık 52’yi 53’e, 53’ü 54’e çıkartmalıyız. Bunu yavaş yavaş kadınlarda 58, erkeklerde 60’a götürecek bir yolculuk planlıyoruz. Bu zaten sistemde var.Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yapısında değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle TMSF’ye devredilen veya kayyum olarak TMSF’nin atandığı şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar TMSF gözetiminde “basiretli tüccar” gibi yönetilecek. Bu şirketlerin yöneticileri ise TMSF’nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanacak ve görevden alınacak. Şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, varlıkların satılması veya şirketin tasfiyesine bakan tarafından karar verilebilecek.Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devrediliyor. Bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak. Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.At yarışları ve şans oyunlarına ilişkin lisans hakları 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Bu amaçla at yarışları düzenleme amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na tahsis edilen yapı ve tesisler de fonun kullanımına sunuldu. Öte yandan, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Milli Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek benzer şans oyunlarına ilişkin lisans da 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, Millî Piyango İdaresi lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyecek ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremeyecek. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye Millî Piyango İdaresi yetkili olacak.Kanun Hükmünde Kararname kapsamında devlete bağlı KİT’lerde çalışan sözleşmeli personel arasında FETÖ veya PKK’ya yardım veya yataklık yaptıkları tespit edilen sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek. KİT’lerde istihdam edilen 100 bine yakın sözleşmeli personelin tamamı güvenlik ve arşiv taramasından geçirilecek. Yeni KHK ile sözleşmenin feshedileceği hâller ise “Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak” şeklide sıralandı.