Esra Erol'a büyük şok! RTÜK'e şikayet ettiler
İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un programının formatı değişse de eleştiri oklarının hedefi oldu. Esra Erol'un yasağı delmesi sonrası kanallar ATV'yi ve deneyimli sunucusu RTÜK'e şikayet etti.
RTÜK'ün evlilik programlarını kaldırmasıyla birlikte format değişikliğine giden Esra Erol, yeni programıyla da eleştirilerin hedefi haline geldi.
İlk haftalarda reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Esra Erol, geçtiğimiz yıl evlendirdiği Caner-Berke çiftine sarıldı. Bu kez araları bozuk olan çifti barıştırmak için kolları sıvayan Esra Erol'un bu hareketi, yasağı deldiği gerekçesiyle rakip kanalları da rahatsız etti.
Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu "Evlilik ve barıştırma programlarından olan kanal yöneticileri, ATV ve Esra Erol'u RTÜK yönetimine şikayet etti" ifadelerine yer verdi.
İşte Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;
İzdivaçlar yasaklanınca ne yapacağı en çok merak edilen isim Esra Erol'du. Erol, ATV'de yeni sezonu yeni formatla açtı, ama eleştiriler de başladı:
"RTÜK, izdivaçları, onlarla özdeşleşen isimleri ve barıştırma programlarını yasakladı, ama Esra Erol'un geçen sezon evlendirdiği Berke – Caner Toygar, barıştırma gerekçesiyle locada. Değişen bir şey yok Esra Erol'da."
ATV VE ESRA EROL'U ŞİKAYET ETTİLER
Tatilde TV izlemediğim için Esra Erol'un yasağı ihlal edip – etmediğini bilmiyorum, ama şunu biliyorum: RTÜK'ün sözlü uyarısıyla evlilik ve barıştırma programlarını kaldıranlar kayıtsız kalmadı bu duruma… Evlilik ve barıştırma programlarından olan kanal yöneticileri, ATV ve Esra Erol'u şikayet etti RTÜK yönetimine…
Sanıyorum RTÜK'ün yapacağı ilk toplantıda belli olur işin akıbeti!
TÜRKİYE
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