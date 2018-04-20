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Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı.18624
  • Giriş : 20.04.2018 / 17:58:00

Ünlü izdivaç sunucusu Esra Erol'dan derbi ile ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki gerilim ekranlara yansıdı. Müge Anlı'nın Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin hakkındaki sözlerine Esra Erol'dan cevap geldi.

Müge Anlı'nın Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili , "Taraftar her şeyi söyleyebilir" açıklamasının tersine Esra Erol, "Kimse futbolcuya küfretme hakkına sahip değil" dedi. Sahalardaki tartışma televizyonlara da taşındı.

HÜRRİYET

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