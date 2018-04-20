Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki gerilim ekranlara yansıdı. Müge Anlı'nın Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin hakkındaki sözlerine Esra Erol'dan cevap geldi.
Müge Anlı'nın Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili , "Taraftar her şeyi söyleyebilir" açıklamasının tersine Esra Erol, "Kimse futbolcuya küfretme hakkına sahip değil" dedi. Sahalardaki tartışma televizyonlara da taşındı.
HÜRRİYET
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