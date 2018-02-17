Esra Erol'dan tecavüz açıklaması geldi
Ünlü izdivaç programı sunucusu Esra Erol, ülkede artan tecavüz haberlerine değindi ve artışın yaşandığı olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Erol, "Her gün bu haberleri duymaktan tecavüzün suç olduğunu bazı insanlara hala anlatılmaya çalışılmasından yoruldum!" ifadesini kullanarak "Mevcut yasal düzenlemeler ya yeterli değil ya da etkin uygulanmıyor. Bu mücadelemde yalnız olmayacağımı tüm annelerin arkamda olacağına eminim" dedi.
Ünlü sunucu ve televizyon programcısı Esra Erol, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 3 ve 4,5 yaşındaki iki çocuğa tecavüz edildiği haberlerinin ardından canlı yayında sert bir dille isyan etti. Sosyal medyada herkes tecavüzcüler için "idam" isterken, ünlü programcı Erol'da insanların içini acıtan bu iğrenç olaya kayıtsız kalmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine çağrıda bulundu.
Esra Erol, "Hani bizim inancımızda çocuk kokusu cennet kokusuydu. Ben bu ülkede yasayan tüm çocukların annesiyim, onlara zarar veren, duygularını bedenini yaralayan her eylemin karşısındayım." diyerek şunları kaydetti:
"Her gün bu haberleri duymaktan tecavüzün suç olduğunu bazı insanlara hala anlatılmaya çalışılmasından yoruldum! Mevcut yasal düzenlemeler ya yeterli değil, ya da etkin uygulanmıyor. Bu mücadelemde yalnız olmayacağımı, tüm annelerin arkamda olacağına eminim. Biz anneyiz, çocuklarımız için susmayacağız. Çünkü biz onları korumakla yükümlüyüz. Çocuklar geleceğimizdir, çocuk istismarına son. Çocuk susar sen susma!"
Öte yandan yayına bağlanan ve bu konuda öncülük eden ünlü isimler Demet Akalın ve Işın Karaca "Bu konuda yapılması gereken neyse, biz hazırız. Çocuk istismarına hayır, susmak suça ortak olmak olur, susmayacağız" diyerek Esra Erol'un çağrısına destek oldular.
SABAH
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